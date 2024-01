La Juventus non vuole fermarsi a Salerno: in quota avanti il bis bianconero, in pole il gol di Vlahovic

Sarà ancora Salernitana contro la Juventus, questa volta in Campania, a tre giorni dalla sfida di Coppa Italia vinta dai bianconeri con un netto 6-1. La formazione ospite, ora a -2 dall’Inter capolista, cerca il successo – come la scorsa stagione – offerto a 1,40 contro il colpo granata, uscito solo una volta all’Arechi, fissato tra 7,50 e 7,80 volte la posta. In mezzo, a 4,50, il segno «X». I granata hanno segnato solo una volta in casa contro la Juventus, giunta già a dieci clean sheet in campionato: nonostante i sette gol dello Stadium, in quota comanda leggermente l’Under 2,5, a 1,82, sull’Over 2.5 visto a 1,85. Per quanto riguarda invece il risultato esatto, in pole c’è lo 0-2 a 5,60, un nuovo 0-3 come lo scorso febbraio paga 7,50 con la vittoria di misura dei campani, per 2-1, proposta a 16. Dusan Vlahovic, a segno con una doppietta nell’ultimo precedente dell'Arechi, cerca il sesto gol in carriera contro la Salernitana, dato a 2,19 mentre il bis di Kenan Yildiz, a segno in Coppa Italia, si gioca a 3,40. Tra i padroni di casa Nwanko Simy, già in rete contro i bianconeri con la maglia del Crotone, cerca il primo acuto in campionato da giocare a 6,20.