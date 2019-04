Un bel problema. Gonzalo Higuain, salvo sorprese, non verrà riscattato dal Chelsea e a giugno verrà rispedito indietro alla Juventus. Uno scenario che non lascia tranquillo Paratici, il quale teme una minusvalenza (comprato per 90 milioni dal Napoli nell’estate 2016, non riscattato per 55 dal Milan); il quale è consapevole che il club bianconero non possa permettersi di spendere un ingaggio di 9 milioni netti a stagione fino al giugno 2021 a quella, che a tutti gli effetti, è considerata una riserva di lusso. ​La situazione non è semplice, la parabola discendente del Pipita, decisivo un anno fa a Milano contro l'Inter, l’ingaggio e l’età non aiutano a trovare club disposti ad investire su di lui.



NO DELL'INTER - Come scrive oggi La Stampa la Juve ha fatto un tentativo anche con l’Inter, che si ritrova alle prese con il caso Icardi, ma Beppe Marotta ha già chiuso la porta. L’ipotesi che possa restare, per fare di nuovo coppia con CR7 come ai tempi del Real Madrid, viene considerata remota. Insomma, il futuro di Higuain è tutto da decidere.