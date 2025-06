La Juventus ospite di Donald Trump, che parla della guerra all'Iran coi bianconeri schierati dietro di lui

Getty Images

. Sono già diventate virali le immagini della squadra bianconera - attesa nella notte tra il 18 e il 19 giugno dall'esordio al Mondiale per Club a Washington contro l'Al-Ain -, impegnato nel suo quartier generale aPresenti insieme ad alcuni giocatori e al tecnico Igor Tudor anche il numero uno della FIFA Gianni, l'ad di Exor Johne i vertici del club bianconero, da Maurizioa Giorgiofino all'ultimo arrivato Damien, direttore generale, che ha raggiunto la squadra in un secondo momento dopo qualche giorno in più a Torino.

Trump ha esordito presentando John Elkann: "Penso che lo conoscete tutti, è un uomo che ha fatto un lavoro incredibile nell'industria automobilistica". Poi si è voluto informare presso Infantino sulla partita tra Juventus e Al-Ain: "Lo stadio è sold out, vero?".A seguire la stretta di mano con i suoi connazionali Weston McKennie e Timothy Weah, dopodiché Trump è tornato a chiedere notizie sul match in programma nella notte italiana:. Pronta la risposta di Elkann: "Sì, qui ci sono le migliori squadre del mondo".

Virale anche"La gente arriva, ma deve farlo legalmente", ha proseguito Trump, tra una domanda e l'altra della stampa sul conflitto in corso tra Iran e Israele. "Come alcuni di questi ragazzi dietro di me. Devono venire legalmente. Se vengono legalmente, li vogliamo. Devono dire di amare l'America, di amare il nostro Paese. E se non possono dirlo, non li vogliamo".