La Juventus pensa a Benja Cremaschi dell'Inter Miami: ruolo e valutazione

La testa c'è, le prove sono state superate. E allora, ecco, pure le voci arrivate dagli Stati Uniti hanno trovato alcune conferme e per nulla timide. La Juventus è su Cremaschi dell'Inter Miami. O meglio: è nei radar, è tra i giocatori seguiti e magari tra qualche settimana, quando negli States si volerà per il Mondiale per Club, si potrà approfondire con i diretti interessati.

Ha però pure un contratto con il club di Leo, e fino al 2027 con opzione in favore della società. Dopo un anno di apprendistato, il classe 2005 sta trovando sempre più spazio e per questo sempre più ammiratori. E' stato convocato anche nella nazionale USA, e già un paio di anni fa: conosce bene, e questa connessione a stelle e strisce può aiutare, soprattutto per decretare la gerarchia del cuore del ragazzo, ovviamente.Ribadiamo: al momento, Cremaschi non sarebbe comunque una priorità dei bianconeri, che hanno nel mirino intenzioni al momento molto differenti. La prima è inevitabilmente quella del centravanti, con la situazionea tenere banco tanto quanto quella di Dusan, sempre più complicato. L'acquisto dello statunitense sarebbe un blitz veloce nel caso in cui tutto s'incastrasse in maniera più o meno netta, e alle condizioni dei bianconeri, che non vorrebbero naturalmente spendere tanto del budget per il centrocampista, riservandosi così spazio e milioni per altre operazioni più necessarie. Sarebbe dunque un colpo alla Alberto Costa, ma in mezzo al campo: Cremaschi è un centrocampista box to box, bravo in interdizione, buona tecnica ma non dominante nel ritmo e nel passaggio. Ci si può lavorare.

Non c'è chiaramente solo la Juventus, ma diverse squadre, anche italiane, hanno adocchiato la situazione di Benja, autore di una rete in MLS arrivata un mesetto fa contro il Columbus e nel ruolo di mezzala. Ne ha fatti parecchi, pure il trequartista e l'ala mancina, così come un paio di assist sono arrivati a giusta destinazione. In Serie A lo segue lae già da un po', ill'aveva visionato e ilpuò essere un'opzione concreta, in linea con la filosofia del club allenato da Fabregas. Anche LaLiga sarebbe un passaggio gradito, e molto. Ma a sensazione: il primo che convincerà l'Inter Miami, porterà a casa un talento.