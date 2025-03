La Juventus pensa a Coppola: ecco perché c'entra il Mondiale per club

continua a monitorare i giovani talenti del panorama calcistico italiano e, difensore centrale classe 2003 dell'e della Nazionale Under 21, un giocatore che il mondo bianconero ha avuto la possibilità di osservare da vicino nel match vinto lunedì sera dalla squadra di Thiago Motta per 2-0.Come ha riportato IlBianconero.it nei giorni scorsi,. La crescita del giovane centrale ha attirato l'attenzione di diversi club, fra i quali ci sono soprattutto i bianconeri. Thiago Motta, attuale allenatore della Juventus, ha già dimostrato di puntare molto sulla linea verde e di apprezzare difensori giovani, ma con esperienza nel massimo campionato italiano., e potrebbe rappresentare un acquisto utile anche in previsione del, che, salvo nuovi accordi, giungerà alla fine del prestito secco grazie al quale è arrivato a Torino a gennaio del Chelsea (mentre perc'è un diritto di riscatto e perun obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni). Occhio, quindi, alla finestra di mercato straordinaria prevista per l'inizio di giugno (1-10 giugno).

. Tuttavia, le sue prestazioni in questa stagione hanno portato il club scaligero a rivedere al rialzo la sua valutazione.e, qualora dovesse continuare a crescere, la cifra potrebbe ulteriormente lievitare. Per la Juventus, questa evoluzione rappresenta un elemento da considerare attentamente. Se i bianconeri vogliono assicurarsi il difensore, potrebbero dovero addirittura squadre estere, interessate ai prospetti italiani emergenti.

Come si legge su IlBianconero.com,. È un giocatore attento nella fase difensiva, capace di leggere le situazioni di gioco con maturità nonostante la giovane età. Inoltre, ha mostrato miglioramenti nella gestione del pallone, caratteristica sempre più richiesta ai difensori moderni., che negli ultimi anni ha dimostrato di apprezzare difensori versatili. Motta potrebbe lavorare sulla sua crescita e integrarlo progressivamente nel sistema bianconero, garantendogli un percorso di maturazione simile a quello di altri giovani talenti lanciati dalla Juventus.