La Juventus per sfatare il tabù 'Maradona', ma in quota comanda il Napoli: è sfida Osimhen-Vlahovic

Il Napoli, tornato alla vittoria nel recupero contro il Sassuolo, cerca il secondo successo consecutivo contro la Juventus, capace di regolare al fotofinish domenica il Frosinone dopo quattro parti di digiuno, ma sempre sconfitta nelle ultime quattro al “Maradona”. Anche domenica sera, per gli esperti comanda il segno «1» visto a 2,40 e 2,45 contro il successo bianconero, assente in Campania dal 2019, fissato tra 3,10 e 3,15. Si gioca invece a 3 il secondo pareggio esterno consecutivo della Juve, fatto che non accade dall’estate del 2022. Grande equilibrio anche tra Goal, leggermente avanti a 1,85 sul No Goal visto a 1,87, mentre l’Under 2.5 – uscito a dicembre nella gara di andata – prevale, a 1,60, su un match con almeno tre reti visto a 2,20. Tra i protagonisti del match, grande attesa per la sfida tra i due bomber, Victor Osimhen, decisivo nell’ultima gara giocata tra le due squadre a Napoli con una doppietta e reduce dalla tripletta di mercoledì del Mapei Stadium, e Dusan Vlahovic, miglior marcatore del 2024 nei cinque top campionati d’Europa: per i bookie è in pole il timbro del nigeriano, proposto a 2,70 contro il 3 del centravanti serbo.