La Juventus punta al sorpasso sull’Inter: con il Lecce, bianconeri a 1,65. Roma, buona la prima di De Rossi

A due settimane dallo scontro diretto di San Siro con l’Inter, la Juventus ha un’occasione d’oro, quella di arrivarci in testa alla classifica ai danni proprio dei nerazzurri. Complice l’impegno degli uomini di Inzaghi in Supercoppa, la squadra di Allegri si presenta allo Stadio del Mare nel posticipo della 21esima giornata contro il Lecce, con l’obiettivo sorpasso e conquista della vetta della classifica. Impresa decisamente alla portata della Vecchia Signora per gli esperti Sisal, che propongono la vittoria che vale il sorpasso a 1,60, si sale a 6,50 per il successo dei salentini, il pareggio è al 3,60. All’andata, la sfida terminò con la vittoria di misura dei bianconeri, lo stesso finale è dato a 5,25. Dopo le reti contro Frosinone e Salernitana, Dusan Vlahovic, può trovare il gol in tre trasferte di fila e andare in doppia cifra: la decima rete del serbo si gioca a 2,75. Tra i giallorossi, potrebbe tornare al gol Krstovic, a secco da oltre tre mesi, la sua rete è a 5,00. Dopo l’esonero di Mourinho, la Roma riparte da Daniele De Rossi. Sarà il Verona a tenere a battesimo l’esordio del neo tecnico giallorosso a cui gli esperti di Sisal danno fiducia: l’avventura della bandiera romanista come allenatore comincia infatti con il piede giusto, con la vittoria offerta a 1,45, i gialloblù hanno conquistato appena 2 punti nelle ultime 9 gare in trasferta, ecco perché il blitz all’Olimpico vale 7,50 mentre il segno X è a 4,25. De Rossi si affida a Lukaku, il belga non ha trovato la rete negli ultimi tre match di campionato e, con la maglia giallorossa, non ha mai registrato quattro gare di fila senza segnare: è dunque lui il primo indiziato al gol, a 2,00. Altro punto fermo dei capitolini è Dybala, con lui in campo la Roma ha vinto 20 gare su 38 e anche con il Verona l’argentino potrebbe lasciare il segno, la sua marcatura è a 2,75. Il Milan vuole consolidare il terzo posto, i rossoneri sono di scena a Udine e hanno il pronostico dalla loro, con il successo a 1,90, nonostante abbia vinto le ultime due sfide di campionato contro i rossoneri, il successo dell’Udinese sembra improbabile, a 3,80, il pareggio è a 3,60. Nelle restanti 3 partite della giornata il Frosinone, a 2,40, è favorito nel delicato e incerto scontro salvezza contro il Cagliari, a 2,85; l’Empoli, guidato dal neo allenatore Davide Nicola è leggermente indietro nella sfida con il Monza, avanti a 2,60 contro il 2,75 dei toscani. Chiude il programma SalernitanaGenoa, con i rossoblù vincenti a 2,20 e i campani, ultimi in classifica, a 3,50.