Tra la Juventus e Alvaro Morata c'è ancora feeling. Lo spagnolo ha già vissuto due esperienze diverse in bianconero, la prima in prestito dal Real Madrid tra 2014 e 2016, mentre l’ultima, ancora in prestito e sempre da una squadra madrilena, questa volta l’Atletico, è durata dal 2020 fino allo scorso giugno, quando l’attaccante è tornato ai Colchoneros per il mancato riscatto della società torinese. Tuttavia, il profilo di Morata, soprattutto per la sua duttilità, è molto gradito ad Allegri che spinge per una nuova avventura alla Juventus, offerta in quota a 2 dai betting analyst di Sisal contro l’1,65 di una permanenza all’Atletico Madrid. Molto attardate invece le altre inseguitrici con Arsenal e Barcellona offerte a 16, mentre salgono a quota 66 le italiane più vicine, ovvero Inter, Roma e Milan, quote che sembrano certificare il fatto che il ritorno dell’iberico a Torino è sempre più vicino.