La Juventus ricorda sul sito ufficiale Alessio Ferramosca e Riccardo Neri, i due ragazzi del settore giovanile bianconero morti a Vinovo il 15 dicembre del 2006 in circostanze tragiche:



"Il gelo.

Se si dovesse descrivere con una sola parola cosa rimane di quel 15 dicembre 2006 sarebbe soprattutto il senso penetrante di gelo. Per il freddo di quel giorno, di quella tragedia, di quella notizia: Ale e Ricky da 17 anni continuano ad accompagnare la Juventus, la sua storia e tutti i giovani che nel susseguirsi delle stagioni lavorano e si allenano a Vinovo - il punto di riferimento per ragazzi e ragazze che indossano la maglia bianconera e calcano il campo intitolato alla memoria di Alessio e Riccardo.



Il 15 dicembre è una giornata diversa dalle altre, rimasta impressa nella memoria di tutto il mondo bianconero: una tragedia che ha spezzato le vite e i sogni di Alessio Ferramosca e Riccardo Neri, che guardavano al futuro come solo i ragazzi di 17 anni sanno fare - sognando un giorno di diventare campioni con la maglia della Juventus.



Un esempio e uno stimolo per chi oggi continua a indossare i nostri colori, con la consapevolezza di avere al proprio fianco anche chi ci ha lasciato davvero troppo presto - rimasto impresso, per sempre, nella memoria di tutta la famiglia bianconera".