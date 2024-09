La Juventus ringrazia le nazionali: solo 821 minuti in campo, meno del Lecce. Il confronto con le altre big di Serie A

Dopo la sosta per le nazionali, il campionato disi prepara alla ripresa, fissata per domani. La stagione è appena iniziata e ovviamente non è ancora il caso di parlare di stanchezza, ma è comunque interessante osservare chi, durante la sosta, ha visto i suoi giocatori più impiegati dalle nazionali, e chi meno., consapevole del tour de force che attende la Juventus a cominciare già dal fine settimana, avrà tirato un sospiro di sollievo nel guardare le nazionali. Come racconta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, rispetto alla concorrenza (e rispetto ad altre occasioni simili nel recente passato…),complessivamente, la metà del totale raggiunto per esempio dal, ma molti meno anche dei colleghi di, giusto per citare alcuni casi.

", scrive il quotidiano. "Per Nicolò Savona 94 minuti in due partite con l'Under 21 azzurra, 93 per Kenan Yildiz in due gare con la Turchia. Federico Gatti è stato in campo per 90' in Israele-Italia. Samuel Mbangula ha giocato 62 minuti con il Belgio U21 mentre Jonas Rouhi ne ha disputati 42 con la Svezia U21. Solo spiccioli (3') per Juan Cabal con la Colombia. Nicolò Fagioli non è stato impiegato da Spalletti".

che attende i bianconeri fra il 14 settembre e il 6 ottobre: Empoli (14/9), PSV Eindhoven (17/9), Napoli (21/9), Genoa (28/9), RB Lipsia (2/10) e Cagliari (6/10).