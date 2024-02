La Juventus si iscrive alla corsa per Paris Brunner, sfida lanciata al Dortmund

La Juventus sta cercando un centravanti di spessore anche internazionale per rafforzare il doppio gruppo Under 19-Next Gen. Si è raffreddata, ma è tutt'altro che saltata, la pista legata a Winsley Boteli del Borussia Monchengladbach per esempio. Ma sempre in Germania continuano a lavorare gli scout bianconeri, con i riflettori che da qualche tempo si sono spostati pure in zona Borussia Dortmund e sul talento di Paris Brunner in particolare. Centravanti classe 2006, qualità da potenziale top player come dimostrato da quel titolo di Mvp conquistato nell'ultimo Mondiale Under 17 ma anche un carattere che in Germania viene descritto come non propriamente malleabile, che ora insieme alla sua famiglia sta cercando di capire quale sia il passo migliore per la propria carriera: il contratto che ora lo lega al Borussia Dortmund ha la data di scadenza fissata al 30 giugno 2025, se non dovessero portare i frutti sperati i tentativi del club bianconero di arrivare a un prolungamento importante allora il mercato diventerà un'opzione concreta. A prezzi di saldo o quasi. Con la Juve che si è già messa in contatto con la famiglia, la più classica delle richieste di informazioni per posizionarsi e lanciare la sfida non solo al Borussia Dortmund ma anche ad Ajax e Barcellona.