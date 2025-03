La Juventus si mangia le mani per Huijsen, il retroscena sulla scelta di Giuntoli (e Motta). Il Real Madrid fa sul serio

? BREAKING: Dean Huijsen's father posts @diarioas cover on Real Madrid deciding to sign Huijsen on Instagram. pic.twitter.com/x2oqDjdrzc — Madrid Zone (@theMadridZone) March 25, 2025

L'ultima edizione del quotidiano spagnolo AS ha dato grande risalto alldel club della capitale per ilfresco di debutto in partite ufficiali con la maglia della Roja. Un interesse condiviso con la quasi totalità delle principali formazioni del campionato inglese – Chelsea, Liverpool e Manchester United – ma che sarebbe alimentato dall'altrettanto significativo gradimento (e preferenza) delper l'idea di giocare in Liga e di farlo col club più conosciuto al mondo.Secondo AS,O meglio, farvi ritorno considerando che la sua infanzia ed adolescenza sono state vissute in Andalucìa e precisamente a Malaga. Lì è cresciuto come persona e come giovane calciatore e lì è stato notato dagli osservatori della– in Serie C – con la formazione Next Gen. Fino all'esordio in Serie A, niente poco di meno che a San Siro contro il Milan il 22 otttobre 2023, apripista della cessione in prestito alla Roma, con cui colleziona altre 14 presenze tra campionato e Coppa Italia.Un talento dal potenziale enorme e ancora inespresso, idealmente perfetto per il nuovo progetto all'insegno del rinnovamento e della fiducia nei giovani promosso fino a qualche tempo fa, cheed è conteso dalle più importanti squadre del Vecchio Continente.(così come per Kean e Soulé e qualche tempo dopo Fagioli, per citare altre scelte poco felici, ndr) per finanziare la dispendiosa campagna acquisti di luglio-agosto.complice il lungo recupero di David Alaba dall'infortunio al crociato del 2024 e complice il nuovo grave incidente di Eder Militao, ha saputo fare di necessità virtù con Rudiger e il giovane Asencio – oltre all'adattato Tchouameni – ma per la prossima estate è pronta a sostenere uno sforzo importante in quella zona di campo.Ad aggiungere ulteriore materiale in merito all'interesse perci sono un paio di elementi da tenere in considerazione. In primis, le recentissimedel diretto interessato: "penso solo a chiudere bene questa stagione e poi vedremo quando sarà il momento".in relazione all'idea Real Madrid. Altro evidente segnale che pure la famiglia sarebbe ben lieta di seguire Dean in questo nuovo avvincente capitolo della sua carriera, al termine dell'ottima annata disputata in Premier League al Bournemouth, con cui ha totalizzato già 27 presenze e 2 goal.Il club bianconero, attualmente nel ciclone per il fresco esonero di Thiago Motta e l'avvicendamento con Igor Tudor, ma al centro delle cronache anche per l'analisi impietosa delle operazioni in entrata ed in uscita concluse sia nella sessione estiva del calciomercato che in quello invernale, in parte si mangia le mani.per un calciatore che ha impiegato pochissimo a prendersi la scena con la Spagna nell'esordio assoluto proprio contro l'Olanda in Nations League (due super prestazioni condite dall'apertura per la rete del momentaneo 3-2 di Lamine Yamal nella sfida di ritorno a Valencia)Sono andato in prestito alla Roma, sono tornato, e posso capire che volessero vendermi o qualsiasi cosa servisse alla società l'estate scorsa, ma, ma che non mi avrebbero costretto. mi hanno fatto allenare da solo e cose del genere. È stato un po' brutto, anche perché ero lì da tre anni, dai tempi dell'U17, e volevo solo avere una chance con la prima squadra della Juve".