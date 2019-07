Le azioni in borsa della Juventus tornano a volare, a quota 1,5855 euro, toccando i massimi di metà giugno, quando si erano diffuse a macchia d'olio le infondate voci riguardanti il possibile arrivo di Pep Guardiola: l'arrivo in panchina di Sarri aveva deluso gli investitori e il titolo era andato in pesante calo. Ora le voci di mercato che riportano il sempre più probabile arrivo di de Ligt in bianconero hanno dato una sterzata al titolo bianconero, che ha raggiunto i picchi massimi dopo il sogno del catalano. Il titolo dei Campioni d’Italia balza in testa tra le blue chips di Piazza Affari con una crescita che di oltre il 3%, in un contesto positivo per il Ftse Mib, tra i migliori d’Europa.