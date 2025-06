La Juventus torna su David: messaggio chiaro di Gyokeres

Lacontinua a sognare Viktor, che però pare avere altre idee. E ci ha pensato il suo agente, Hasan Çetinkaya, a riportare i bianconeri sulla terra confermando al dg Damien Comolli la preferenza del suo assistito per la Premier League, con l'in primissima fila. La scelta per i Gunners è tra Sesko e il fortissimo bomber svedese dello Sporting, con il quale è in atto un tira e molla per strappare un prezzo non superiore ai 70 milioni complessivi facilitando l'uscita dal Portogallo dopo due anni.- E allora la Juventus? Un'altra pista più che gradita è quella che porta ad un altro Victor,, che però costa anche lui tantissimo.(col quale la Vecchia Signora sta dialogando in USA) per arrivare al traguardo. Ecco allora che Comolli, secondo il Corriere dello Sport, ha riaperto la porta che conduce aattaccante canadese libero dopo la fine del contratto col Lille, sul quale i riflettori di Inter e Napoli, ma anche di PSG, Barcellona e Manchester United, si sono decisamente spenti da tempo.

- David, svincolato,, molto più abbordabile rispetto agli altri due. E inoltre ha messo a segno 109 gol in 232 partite totali,nel confronto diretto del 5 novembre. Da quel momento, è partita la storia da cinema che potrebbe concludersi con una fumata bianca entro la fine del Mondiale per Club.