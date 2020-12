Momento d'oro per la Juventus under 23 di mister Lamberto Zauli. I bianconeri ottengono la seconda vittoria consecutiva sempre con 3 gol all'attivo. A cadere questa volta è la Pro Patria sotto i colpi di uno scatenato Filippo Ranocchia e Felix Correia. Il centrocampista umbro ha aperto le marcature all'ottavo minuto del primo tempo con una rete fantastica di sinistro. Ennesima prestazione sopra le righe per un talento destinato a far parlare di sé anche nel futuro. Personalità, abnegazione e tanto lavoro al servizio della squadra: Ranocchia è uno dei trascinatori di una Juventus under 23 che con la vittoria ottenuta oggi per 3-1 si issa al quarto posto in classifica con 25 punti a una sola lunghezza dalla seconda posizione occupata dalla Pro Vercelli.