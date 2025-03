La Juventus valuta l'esonero di Thiago Motta prima della gara col Genoa: ore caldissime

che come vi stiamo raccontando in questi giorni sta valutando i profili di Robertoe Igor, quest'ultimo tornato di moda nelle ultimissime ore L'avventura di Motta, il cui contratto è valido fino al 2027,e l'intenzione iniziale era quella di esonerarlo eventualmente dopo la gara contro il Genoa, vista anche la conferma di Giuntoli dopo il 3-0 di Firenze. Cosa, questa, che per la Juventus a livello di bilancio sarebbe più sostenibile, potendo caricare i costi di questo movimento sul trimestre aprile-maggio-giugno e compensarli - nel caso - con una cessione a inizio estate. Eppure,, evidentemente vogliosa di centrare almeno l'obiettivo quarto posto per rimanere in Champions League.

L'esito della sfida di sabato 29 marzo sarà determinante per la rincorsa bianconera ad un posto Champions, ma rischia di essere ininfluente per quanto concerne il destino di Thiago Motta:e le valutazioni in tal senso sono in pieno svolgimento.