La Juventus Women è campione d'Italia: sesto titolo grazie al 2-0 al Milan

Juventus FC via Getty Images

Laha battuto per 2-0 il Milan grazie a una doppietta della solita, intramontabile Cristianaed è salita a quota 55 punti nel corso della poule Scudetto. Al secondo posto c'è l'altra squadra di Milano, l'Inter, che di punti ne ha 42 e dunque, mancandole 4 partite, non può più raggiungere le bianconere. Le ragazze di Max Canzi sono campionesse d'Italia per la sesta volta dalla loro nascita datata 2017.- E dire che l'addio del precedente allenatore, l'ex Arsenal Joe Montemurro, aveva lasciato diversi dubbi ai blocchi di partenza. E non ha aiutato nemmeno la cessione di Arianna Caruso al Bayern Monaco nella finestra di mercato invernale, ma da una parte le veterane () e dall'altra alcune giovani dal futuro radioso () hanno saputo mettere a tacere gli scetticismi e conquistare il Tricolore nella sfida di Biella contro il Milan, con due partite d'anticipo.

- Tutto tempo che avanza per prepararsi alla: un confronto tra le giallorosse dominatrici delle ultime stagioni e la Juve che vuole riprendersi il trono del calcio femminile italiano.- "Complimenti alla Juventus per aver riportato lo scudetto a Torino – le parole della presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica,–. Un successo che ha radici profonde, per una società che da anni ha scelto di investire nel settore femminile e che ha saputo avvicinare tanti nuovi appassionati al nostro movimento. Mi congratulo con il club, con l'allenatore Massimiliano Canzi, con lo staff e con le calciatrici: per arrivare a un risultato così importante non c'è una componente che conta meno delle altre, e solo con il lavoro di squadra si possono raggiungere traguardi. Juventus-Inter in programma sabato 10 maggio all'Allianz Stadium sarà una grande festa, per la Juventus ma per tutto il calcio italiano".