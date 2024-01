La Juventus Women vince la Supercoppa Italiana: battuta 2-1 la Roma in finale

La Juventus vince la Supercoppa Italiana Women superando nella finale giocata a Cremona per 2-1 la Roma campione d'Italia in carica. Le bianconere di Joe Montemurro si sono imposte nella ripresa grazie ad un mancino chirurgico di Maelle Garbino imprendibile per Ceasar. In precedenza, autogol di Viens e risposta di Sali Kumagai.



IL TABELLINO

Marcatrici: 12' Viens aut. (J), 28' Kumagai (R), 53' Garbino (J)



Roma (4-3-3): Caesar; Di Guglielmo (90' Valdezate) , Linari, Minami, Aigbogun (46' Bartoli); Kumagai, Giugliano, Greggi (79' Serturini); Viens, Giacinti, Haavi (67' Glionna). All. Spugna.

A disp: Korpela, Valdezate, Serturini, Ciccotti, Latorre, Tomaselli, Feiersinger



Juve Women (4-3-3): Peyraud-Magnin, Lenzini, Sembrant, Cascarino, Boattin; Caruso, Gunnarsdottir, Grosso (88' Girelli); Cantore (73' Bonansea), Beerensteyn, Garbino (73' Thomas). All. Montemurro.

A disp: Aprile, Cafferata, Girelli, Palis, Bragonzi, Salvai, Bellucci.

Arbitro: Gasperotti di Rovereto

Ammonite: Caruso (J), Beerensteyn (J), Kumagai (R)