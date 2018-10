A Francoforte per riprendersi, con tante curiose coincidenze. Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio trova una Germania in festa, tra i tendoni dell'Oktoberfest e i festeggiamenti per l'unificazione. Ma trova anche una specie di specchio, o derby: l'Eintracht è nata pochi mesi prima della Lazio, nel 1899, sotto forma di polisportiva. Il simbolo è lo stesso della Lazio, l'aquila, a cui viene dedicata un'intera sezione sul sito. Forse un buon auspicio per Inzaghi: durante la scorsa edizione dell'Europa League, nel girone, ha battuto le aquile del Vitesse e del Nizza. Stesso simbolo, risultato positivo.