Yazici è sempre più un mistero. La Lazio ha individuato nel centrocampista turco il possibile sostituto di Milinkovic, vincolando il suo arrivo alla cessione del serbo. Di fatto mettendolo in attesa, scatenando l'interesse del Lille, con le casse traboccanti per via della cessione di Pepé. Yazici sembrava ad un passo dal matrimonio con il club francese, poi la frenata.



MERCATO LAZIO - In Francia non sono certi che tutto stia andando per il verso giusto, tanto che Le10Sport titola: "Il Lille si ritira per Yazici?". Tutta colpa delle pretese, ritenute eccessive, del Trabzonsport: "L'ingresso della Lazio ha portato il Trabzonspor ad alzare la posta in palio". Come sottolinea 10 Sport, salta tutto per ragioni economiche, e non è la prima volta: "È accaduto lo stesso con Jeff Reine-Adelaide".