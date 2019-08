Correa blindato. Dopo le avances del Milan, la Lazio ha deciso di fissare una clausola rescissoria da top-player per Joaquin Correa. Una stagione esaltante del El Tucu Correa, che gli è valsa a luglio il ritocco del contratto e l'ulteriore ciliegina sulla torta.



MERCATO LAZIO - Il club vuole perderlo solo in caso di offerta davvero molto importante: come riporta il Corriere dello Sport nel nuovo accordo c'è una clausola rescissoria da 70 milioni di euro. Questa è la valutazione di Lotito del talento argentino, che Tare ha pescato per la 'modica' cifra di 16 milioni più bonus. Il valore di Correa si è moltiplicato, e potrebbe crescere ancora.