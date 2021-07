Dopo Hysaj e Felipe Anderson, la Lazio si appresta a concludere un altro colpo in entrata in questo mercato estivo. Sono previste per la giornata di domani le visite mediche del trequartista classe 2004 Luka Romero, prelevato dal Maiorca. Calciatore argentino di grande talento, paragonato persino a Leo Messi ed esordiente in Liga all'età di 15 anni e 219 giorni, Romero arriva in biancoceleste per un indennizzo minimo, non essendo in possesso di un contratto da professionista con la società spagnola.



Il giovanissimo calciatore è atteso presso la clinica Paideia per i controlli medici di rito, prima di mettersi a disposizione di Maurizio Sarri e aggregarsi al resto della squadra, impegnata nel ritiro di Auronzo di Cadore.