La Lazio è letteralmente scatenata in vista della prossima stagione e oltre a Broja Mayoral col Real Madrid ha messo nel mirino un altro grande obiettivo di mercato. Un giocatore da Champions a tutti gli effetti e che a fine stagione si libererà, gratis, dal Manchester City.



Si tratta del fantasista spagnolo David Silva, che negli ultimi giorni ha ribadito il suo addio ai Citizens e che ha confermato che si guarderà attorno per la sua prossima squadra.



E quella squadra potrebbe essere proprio la Lazio perché secondo quanto riportato da AS in Spagna il ds Tare sta facendo in queste ore un tentativo per sondare la disponibilità del classe '86 a trasferirsi in biancoceleste.