La Lazio torna a giocare allo Stadio Olimpico dopo l’entusiasmante pareggio dell’ultimo secondo contro l’Atletico Madrid in Champions League. Sarri proverà a ottenere la seconda vittoria in campionato, la prima tra le mura amiche, per rilanciare l’inseguimento alle prime posizioni della classifica. Sulla sua strada il Monza, quattro punti finora in Serie A e sconfitto in entrambi gli scontri diretti della scorsa stagione. Per i quotisti sarà vittoria biancoceleste: il segno «1» si gioca tra 1,77 e 1,80 contro la vittoria degli ospiti tra 4,20 e 4,30. Un pareggio pagherebbe 3,80 volte la posta. Il Monza non è ancora riuscito a segnare alla Lazio nelle passate sfide di campionato e, in questa stagione, ha messo a referto tre No Goal su quattro partite. In quota, però, è avanti il segno Goal a 1,77 contro il No Goal a 1,95. Tra i marcatori c’è grande attesa per il primo gol stagionale all’Olimpico di Ciro Immobile, che lo scorso anno ha messo a segno solamente tre reti in casa: un centro del capitano laziale si gioca a 2,32. L’eroe del momento in casa Lazio è, però, Ivan Provedel: dopo la prodezza contro l’Atletico Madrid, un'altra rete dell’estremo difensore, giocabile con la quota Goal del portiere, paga 75 volte la posta.