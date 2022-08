La vittoria sull'Inter ha lanciato la Lazio nel gruppo di testa della classifica di Serie A, che dopo tre giornate vede ben sei squadre appaiate a 7 punti. I biancocelesti, dopo il trionfo sui nerazzurri, affrontano la Sampdoria con i favori del pronostico e con la possibilità concreta di salire a 10 punti mantenendo così la vetta della classifica. Secondo i betting analyst, il «2» prevale a 1,89, mentre è alta la quota di una vittoria blucerchiata, a pochi giorni dal tonfo con la Salernitana, fissata a 3,90. Poco più basso il segno «X» a 3,50. Grande equilibrio tra Over, leggermente avanti a 1,80, e Under a 1,88. Il Goal è in pole a 1,72, mentre il No Goal è visto a 1,97. Ciro Immobile, a secco contro l'Inter, vuole tornare al gol: una sua marcatura è vista a 1,75, mentre una doppietta dell'attaccante - ancora a quota uno in campionato - paga 4 volte la posta.