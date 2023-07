Il mercato della Lazio non decolla, ma Claudio Lotito è attivissimo in politica. Il presidente della Lazio, eletto in Parlamento con Forza Italia, ha suggerito al ministro Abodi il nome del nuovo presidente di Sport e Salute: suo cognato Marco Mezzaroma, col quale condivideva il controllo della Salernitana prima della promozione in Serie A.



La Lazio ha con Sport e Salute – stando alla relazione semestrale del club biancoceleste – 786 mila euro di debito per i canoni di utilizzo dello stadio Olimpico. E altri 600 mila euro per fatture da ricevere. In tutto, quasi 1,4 milioni di euro. Sempre secondo il quotidiano La Repubblica, non è noto se nel frattempo siano stati onorati, ma certo Lotito avrà un interlocutore privilegiato con cui discuterne.