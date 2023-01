11 clean sheet nel girone d'andata per la Lazio. Solo nel 1973-74, in un campionato a 16 squadre, fece altrettanto bene. L'impenetrabilità della difesa valse il primo titolo all'epoca di Maestrelli. Quest'anno potrebbe garantire l'accesso alla Champions League, se i miglioramenti rispetto alla passata stagione saranno confermati nel girone di ritorno.



La squadra di Sarri rispetto all'anno scorso ha incassato in media un gol in meno a partita, merito soprattutto della coppia Casale-Romagnoli. Non è un caso che in Europa League, dove i due hanno giocato insieme solo 8 minuti in 6 partite, i biancocelesti abbiano chiuso il girone con la quarta peggior difesa dell'intero torneo.