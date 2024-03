La Lazio è l'ultima spiaggia per Tuchel: se va fuori dalla Champions League, può saltare subito

La Champions League per salvare la stagione. Obiettivo in comune per Bayern Monaco e Lazio, attese domani dal ritorno degli ottavi di finale dopo la vittoria dei biancocelesti per 1-0 nel primo atto dello scorso 14 febbraio. Precipitati a -10 dal Bayer Leverkusen capolista di Bundesliga i tedeschi, distanti ben 11 lunghezze dal quarto posto gli uomini di Sarri, entrambi si giocano l’ultimo obiettivo a disposizione per provare a cambiare il volto di un’annata sin qui estremamente deludente. Le attenzioni sono rivolte principalmente alla posizione dei due allenatori e nelle ultime settimane è montata in particolare la pressione su Thomas Tuchel, che ha da tempo raggiunto un accordo in merito all’addio al termine della stagione (nonostante un contratto che sarebbe scaduto nell’estate 2025) ma che non può sentirsi assolutamente al riparo da brutte sorprese prima della fine della stagione.



TUCHEL RISCHIA GROSSO - Il drastico calo di risultati in campionato - due sconfitte ed un pareggio nelle ultime quattro giornate, che ha creato il solco rispetto al Leverkusen di Xabi Alonso - e il ko all’Olimpico con la Lazio, unito ad una serie di rapporti compromessi con diverse stelle dello spogliatoio (i casi Kimmich e De Ligt sono quelli più evidenti), ha fatto perdere gran parte della considerazione pure agli occhi della dirigenza bavarese, che non vuole rassegnarsi all'idea di un’eliminazione prematura dalla Champions League. Sky Deutschland si spinge ancora più in avanti, riferendo di un più che probabile esonero in caso di risultato negativo nel return match contro gli uomini di Maurizio Sarri.



ENNESIMA RIVOLUZIONE - "La situazione con la società? Che piaccia o no, il club ha preso questa decisione. Dobbiamo accettarla e viverla, cercando di tirare fuori il massimo dal prossimo obiettivo, ovvero la Lazio", ha dichiarato Tuchel nella conferenza stampa della vigilia, evidenziando come la scelta di concludere anticipatamente un rapporto iniziato il 24 marzo 2023 - dopo l’esonero di Nagelsmann - e che ha portato in dote la conquista di un Meisterschale tra mille sofferenze non sia stata condivisa appieno. Fuori anche dalla Coppa di Germania e sconfitto nella finale di Supercoppa dal Lipsia, il Bayern rischia di andare incontro ad una stagione da zero tituli che avvierebbe l’ennesima rivoluzione tecnica. Coi nomi di Xabi Alonso, dello stesso Nagelsmann, di Hansi Flick e pure di Antonio Conte da tenere in debita considerazione per ripartire da capo.