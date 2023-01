La Lazio non ha intenzione di portare Sergej Milinkovic Savic a scadenza e vuole monetizzare dal suo ormai inevitabile addio. Secondo quanto riportato dal Messaggero dati i nulli passi avanti nella trattativa per rinnovare il contratto con il serbo, Lotito è ora pronto a iniziare a trattare per la sua cessione anche in questa finestra di mercato. La Juventus, che è il club con cui Kezman sta trattando da mesi, è fortemente interessata.