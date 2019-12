Sembrava la favorita del girone, la Lazio, invece non ce l'ha fatta. Una qualificazione sfuggita malamente, niente sedicesimi per i ragazzi di Inzaghi, che ora dovranno concentrarsi sul campionato. Anche perché, a livello europeo, questa è stata una delle peggiori performance dell'era Lotito.



L'ULTMA VOLTA - Come riporta Opta Paolo su Twitter, era da ben dieci anni che la Lazio non usciva dall'Europa League: l'ultima volta risale al 2009. Anche in quel caso fuori ai gironi, in panchina c’era Dario Ballardini e la Lazio affrontava all’Olimpico il Levski Sofia. Le seconde linee, anche in quel caso, non riuscirono a superare il girone. Esattamente come quest'anno.