Ore decisive per il mercato della Lazio, che sta sbloccando l'addio di Vedat Muriqi, in procinto di passare al Maiorca, che comunque non sbloccherà gli acquisti per questioni legate all'indice di liquidità, visto che si tratta di prestito con diritto di riscatto: per questo la società di Claudio Lotito in attacco deve muoversi su un prestito con diritto ed è la formula con cui Igli Tare sta provando a prendere il fantasista russo classe 1995 Aleksej Miranchuk dall'Atalanta, per il quale ci sono stati sviluppi e contatti diretti.