E pensare che il ds Tare si è anche lamentato dei tifosi della Lazio: sono da Champions. La Lazio è quarta come media spettatori allo stadio Olimpico di Roma. Ha addirittura scavalcato i rivali cittadini giallorossi: 37.559 spettatori di media, contro i 37.202 giallorossi all’Olimpico. Dopo Inter, Milan e Juventus, ci sono i biancocelesti vicinissimi per media-spettatori ai bianconeri. La Lazio vede in lontananza il quarto posto effettivo in classifica, ma per media-spettatori è cresciuta tantissimo, anche grazie alle politiche di prezzo scelte dalla società, che hanno riavvicinato le famiglie allo stadio. La Champions dei tifosi, per ora, la Lazio se l'è guadagnata, ora deve conquistarla sul campo.