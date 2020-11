Una delle certezze in casa Lazio, si sa, è Francesco Acerbi. Quest'ultimo da quando è arrivato a Roma nell'estate 2018 ha saltato solamente tre partite. Il suo attaccamento e la sua grinta lo evidenziano come leader del gruppo di Inzaghi, ma non solo. Come riporta Il Corriere dello Sport, è anche un tuttofare. Nelle ultime sfide sta agende sul centrosinistra della difesa, posizione che gli permette di spingere molto, e grazie alla quale ha già raggiunto quota 2 assist in questo inizio di stagione.