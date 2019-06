Laha deciso: non riscattadal, una decisione che lascia perplesso lo stesso protagonista. Tramite il proprio profilo Instagram, il centrocampista commenta: "Le scelte vengono fatte e devono essere rispettate, anche se sono difficili da comprendere!!! Comunque devo solo ringraziare tutti, ma principalmente i miei compagni ed i tifosi laziali per quanto vissuto in questi mesi!!! FORZA LAZIO!!!!".