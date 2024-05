La Lazio ora sogna la Champions: a Monza quarto successo di fila, i bookie puntano sul ritorno al gol di Immobile

27 minuti fa



Si è riaccesa d’improvviso la speranza Champions in casa Lazio. Merito soprattutto di Tudor, che dal suo arrivo ha collezionato quattro vittorie in cinque partite. Ma per crederci servirà centrare altri tre punti a Monza e sperare nei passi falsi di Roma e Bologna. Gli esperti puntano sui biancocelesti tra 1,80 e 1,85, mentre il successo dei padroni di casa, che manca dal 16 marzo contro il Cagliari, oscilla tra 4.15 e 4.25; il pari, risultato dell’andata, è in lavagna a 3,50. Equilibrio tra Over e Under, proposti rispettivamente a 1,95 e 1,80, e tra Goal (1,80) e No Goal (1,90). I bookie credono nel ritorno al gol di Ciro Immobile, a secco da febbraio: il suo centro vale 2,50, mentre si sale a 3,50 per Mattia Zaccagni, match-winner contro il Verona. Tra i padroni di casa, invece, il principale indiziato è Andrea Colpani a 4,50.