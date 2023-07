L'ultimo regalo di Milinkovic Savic alla Lazio è stato un incasso da 40 milioni, cifra che l'Al-Alhi verserà nelle casse biancocelesti per portare il Sergente in Arabia Saudita. Quaranta milioni per rinforzare la rosa e provare ad accontentare le richieste di Maurizio Sarri:- Per il ruolo di regista il profilo che piace di più all'allenatore è quello didel Torino: classe 2001, titolare dell'Under 21 e nel giro della Nazionale A di Mancini con la quale ha già fatto due partite. Nei giorni scorsi, dopo un contatto col procuratore per capire la volontà del ragazzo,, ma adesso che Lotito ha incassato 40 milioni dalla cessione di Milinkovic sta preparando un rilancio per provare a convincere il Toro.- Il club granata non vorrebbe perdere Ricci preso a gennaio di un anno fa per 9 milioni più 2 di bonus oltre a una percentuale sulla futura rivendita destinata all'Empoli,. Il giocatore è un pallino di Juric che lo voleva già ai tempi del Verona, e piace molto a Sarri che l'ha individuato come regista ideale per la sua Lazio. In uscita Marcos Antonio, per il quale si può aprire qualche pista in Brasile.