Ora il cammino della Lazio è in discesa. Affrontate tutte le big della Serie A, può guardare al futuro con la giusta serenità. Sei giornate di campionato, due di Europa League da qui alla fine del 2018: tutte squadre di medio cabotaggio, quelle contro cui la Lazio fa molto bene.



CALENDARIO LAZIO - Come riporta Leggo, dopo la trasferta di Limassol la squadra andrà a Verona a giocare contro il Chievo, dove la Lazio ha vinto gli ultimi 7 incontri su 10. Poi la Samp in casa, ultima sconfitta nel 2005, a Bergamo l'Atalanta (la sfida più complicata), Cagliari e Torino più la partita tutta in famiglia contro il Bologna dell'altro Inzaghi, Filippo. Il calendario è in discesa, la Lazio può guardare con fiducia al futuro, con l'intento di difendere il quarto posto.