Lazio ancora a Milano. Esauriti i festeggiamenti, bisogna di nuovo pensare al campo. Mercoledì a Ferrara c'è la Spal: al centro sportivo Vismara, che di solito ospita i giovani del Milan, va in scena l'allenamento. I titolari di San Siro hanno svolto lavoro defaticante, per il resto del gruppo, in toto presente a Milano, parte tecnica. Rientra a disposizione Patric: era stato fermato da un'infuenza, è di nuovo disponibile.



ALLENAMENTO LAZIO - Ad Inzaghi il compito di risparmiare le energie in vista degli impegni ravvicinati. Altra seduta domani, bisognerà capire se l'unico dubbio di formazione, Stefan Radu, tornerà a disposizione di Inzaghi. Ha lavorato a parte: corsa leggera e un po’ di potenziamento. Assente il "Tucu" Correa, ieri è uscito anzitempo per un problema alla schiena. Da valutare nei prossimi giorni, contro la Spal giocherà Caicedo. A centrocampo tutti disponibili, Badelj, Parolo, Cataldi e Berisha sgomitano per una chance.