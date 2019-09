Sempre molto schivo, raramente si è esposto mediaticamente, raccontando fede politica o calcistica. Ma in casa Lazio più volte è arrivata la conferma della passione di Lucio Battisti, leggenda della musica italiana, per i colori biancocelesti.



LA LAZIO SU BATTISTI - Per questo motivo, a 21 anni dalla scomparsa del cantante di Poggio Bustone, la Lazio ha pubblicato un post commemorativo sui social ufficiali della società, con il profilo di Lucio Battisti e le parole: “Nelle nostre voci e nei nostri cuori. Per sempre”. La società biancoceleste, al termine di ogni incontro casalingo della Lazio, lo ricorda con la celebre canzone "I giardini di marzo".