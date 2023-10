Momento no in campo e futuro a rischio alla Lazio per Felipe Anderson e Zaccagni, le ali chiamate a far tornare a volare la squadra di Sarri. Il brasiliano è in scadenza di contratto a fine stagione, il nazionale italiano a giugno 2025 e secondo la Gazzetta dello Sport le trattative per rinnovare gli accordi col club del presidente Lotito sono ferme da diversi mesi.