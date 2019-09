Tre stagioni in Serie A, 60 presenze e 6 gol all’attivo. Sono i numeri di Adam Marusic, che dopo un'annata difficile sta rivedendo la luce. Contro il Parma il montenegrino classe 1992, schierato per la prima volta in stagione da titolare, ha ritrovato fiducia, condizione e prestazione, ricamata dal gol del 2-0, su invito magistrale di Milinkovic-Savic. Il giusto modo per lasciarsi alle spalle un 2018-2019 con tante ombre e poche luci, e per mandare un segnale a Inzaghi, che al momento lo considera una seconda scelta alle spalle di Lazzari, arrivato in estate dalla Spal.



IL BENE E IL MALE - Continuità, quella che è mancata all'ex giocatore dell'Oostende, in 24 mesi passato da essere uno dei migliori esterni della Serie A a un rincalzo. La prima stagione, memorabile, con 3 reti e 5 assist in 39 partite tra campionato e coppa, la maggior parte delle quali chiuse con un voto alto in pagella, non è stata seguita da un'annata altrettanto valida. Il nativo di Beograd, complice qualche infortunio di troppo, non si è confermato (lo dicono anche i numeri, 2 gol e 1 assist tra Italia ed Europa), limitandosi in troppe occasioni a svolgere il compitino e perdendo, con il tempo, la maglia da titolare, passata sulle spalle di Romulo.



SFIDA ACCETTATA - Anno nuovo, vita nuova, Marusic è pronto alla sfida. Ora sa che deve inseguire, ora è consapevole che la rinascita passa da due fattori: migliorare la costanza di rendimento e, di conseguenza, farsi trovare pronto quando chiamato in causa da Inzaghi. Per ribaltare le gerarchie, per superare Lazzari, per riprendere possesso della fascia destra.