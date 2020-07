Immobile non si riconosce più. E anche gli altri fanno fatica a capire cosa abbia: dopo il lockdown l'attaccante della Lazio è incerto, sbaglia molti gol, finisce troppo spesso in fuorigioco e sembra del tutto fuori fase. E senza i suoi gol, lo dicono le statistiche, la Lazio non vince.



IMMOBILE IRRICONOSCIBILE - Immobile è semplicemente irriconoscibile, e lo sa lui per primo. La statistica non incoraggia di certo Simone Inzaghi: come riporta Leggo, quando Immobile è andato a segno la squadra ha conquistato ben 17 vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Quando al contrario Immobile non è riuscito ad andare in gol i biancocelesti hanno messo in cascina solo quattro vittorie, altrettante sconfitte e tre pareggi. L'inseguimento di Lewandowski, fermo a 34 reti, per la Scarpa d'Oro è un problema lontano: ora bisogna ritrovare il miglior Ciro. A partire dal Sassuolo.