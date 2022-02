IL TABELLINO

. Agganciata la Roma al sesto posto in classifica.(una volta e mezzo, il secondo gol del capitano è più un’autorete di Biraghi) nella ripresa aggiustano la mira a giustiziano una Fiorentina calante.Perdere Vlahovic è oggettivamente una jattura e il suo sostituto, il nerboruto ma ancora spaesato brasiliano, lo ha ovviamente fatto rimpiangere. Appena un colpo di testa a bersaglio – parata di Strakosha nel primo tempo - e poi addio, stritolato nella morsa Patric-Luiz Felipe. Alla Viola non serve il salvatore della patria, serve ritrovare distanze e misure nel gioco audace ancorché rischioso predicato da Italiano.subentrato a Duncan e Luis Felipe. Si stava sullo 0-1 per la Lazio e il penalty avrebbe potuto riequilibrare il risultato. E però nessun dubbio sulla congruità del verdetto finale. La Viola era rimasta in partita per tutto il primo tempo grazie alle paratone di Terracciano su Pedro (due volte) e Immobile. Alla lunga ha pagato dazio alla superiore organizzazione tattica della Lazio, e al gioco fluido e incisivo orchestrato alla grande da un Luis Alberto, finalmente al livello della propria fama. Sarri avrà preso buona nota.(scorrettezze e poi proteste) e con l’uruguagio a La Spezia, lunedì prossimo,ammonito da Orsato, diffidato andrà in squalifica. A Italiano tornare sul sentiero di casa non equivarrà ad una passeggiata e già gli fischiano le orecchie., c’è da recuperare la gara con l’Udinese e insomma guai ad abbattersi. Si fanno voti che i bollenti spiriti die tifosi fiorentini non esagerino con cachinni ed esternazioni velenose e fuori dalle righe all’indirizzo della proprietà Yankee.L’inizio del match scorre su ritmi placidi, le squadre si studiano, si prendono le misure, mettono a punto il pressing, peraltro blando, guai a scoprirsi, l’avversario ne approfitterebbe per colpire in verticale, Italiani schiera un po’ a sorpresaper Igor eper Ikonè. Esordio per il brasiliano, l’altro Cabral, il laziale si accomoda in panchina. Sarri ripresentasulla linea dei difensori eper Cataldi nei panni del metronomo di centrocampo. Passano quasi venti minuti di soporifere, innocue manovre e finalmente arriva la prima palla-gol, il testone dell’aitante Cabral svelle un bel cross del solito chirurgico Biraghi ma la direzione della sfera è centrale e Strakosha se la cava., la Lazio è più manovriera, innescata dalle intuizioni fulminee di Luis Alberto, tornato vicino ai suoi migliori standard di rendimento. La Fiorentina non ha l’equivalente dello spagnolo in mezzo al campo, il piccolo trotterellante Torreira si industria a cucire la manovra ma deve badare agli strappi dell’avversario, il vero “hombre orquestra” della partita.si concede anche due-tre strappi micidiali, nel momento migliore della Lazio, attorno alla mezz’ora del primo tempo. Innesca in contropiede il destro di Immobile che spara su Terracciano (brutto pallone perso da Torreira sulla trequarti biancazzurra) e poco dopo pesca in area il tarantolato Pedro che imita il capitano sparando sul portiere un pallone che avrebbe meritato miglior sorte. Il quarto ‘ora biancazzurro si conclude al 45’ con la terza occasione da gol capitata a Pedro, il suo tap in di testa è debole e Terracciano se la cava. In mezzo a tanta Lazio concentrata ad offendere la Fiorentina macina più gioco ma senza trovare grandi spunti offensivi., bene assistito da Biraghi. Sulla sinistra viola i due stringono Lazzari nella morsa e non sempre l’esterno difensivo di Sarri riceve la dovuta assistenza da Milinkovic-Savic o Lucas Leiva, incaricati di raddoppiare sulle iniziative viola, allargandosi in fascia. Un paio di conclusioni a rete scentrate di Bonaventura e Torreira sono le uniche mezze occasioni di disturbo per Strakosha. Gioco speculare, partorito dal basso secondo istruzioni dei due tecnici, con la differenza che la Lazio sa sfondare le linee avversarie con ripartenze fulminee negli spazi e la Fiorentina invece traccheggia facendo giro palla.che molto ha osato e poco ha raccolto anche per l’imprecisione al tiro dei suoi attaccanti: e per la bravura del portiere della Fiorentina.Ripresa e la Lazio schizza subito avanti.. Ancora un miracolo di Terracciano su Pedro (erroraccio di Torreira in uscita e non è il primo) quindi al 18’ l’episodio del rigore non rigore. Lo scontro petto contro petto fra Castrovilli e Luiz Felipe è evidente ma il laziale non si muove ad intercettare l’avversario;. Sostituzioni di qua e di là, l’inerzia del match è tutta biancazzurra e l’epilogo segnato con la matita rossa. Spunta qua e là qualche spigolo proibito, Orsato sventola un po’ di gialli e placa i bollenti spiriti.. Fine dei miracoli del portiere viola. Ancora Immobile fa la lepre dieci minuti dopo sull’assist prelibato di Zaccagni (che piede l’ex Verona!), scarta Terracciano si allarga e calcia,. Il pallone sarebbe finito a lato. La Viola è sparita dal campo e gli ingressi in campo di Piatek e Ikoné sono pannicelli caldi.. Sarri prende appunti masticando il mozzicone di un sigaro immaginario e chissà le risate di Lotito, sul divano di casa, mentre affila il coltello in vista dell’assemblea di Lega di lunedì. Come diceva il Gattopardo? Ah sì, nel calcio la rivoluzione la faranno domani.Reti: 7’ s.t. Milinkovic-Savic, 26’ s.t. Immobile, 36’ s.t. aut. Biraghi (L)Assist: 7’ s.t. Zaccagni, 26’ s.t. PatricFiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura (76’ Ikoné), Torreira, Duncan (14’ s.t. Castrovilli); Callejon (14’ s.t. Gonzalez), Cabral (76’ Piatek), Sottil. All.: Italiano.Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari (dal 24’ s.t. Hysaj), Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva (14’ s.t. Cataldi), Luis Alberto; Pedro (15’ s.t. Anderson), Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.Arbitro: Orsato di Schio.Ammoniti: 30’ p.t. Leiva (L), 46’ p.t. Pedro (L), 5’ s.t. Bonaventura (F), 10’ s.t. Torreira (F), 22’ s.t. Lazzari (L), 38’ s.t. Patric (L)Espulsi: 40’ s.t. Torreira (F)