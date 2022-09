che, in attesa dei risultati di Roma ed Atalanta, riguadagna il primo posto e, soprattutto, dopo la delusione e le polemiche del pari interno con il Lecce,dopo quattro minuti appena.e, da metà tempo in poi, per lunghi tratti messa sotto dagli azzurri.Sta alta e si muove meglio, insomma,Occupa meglio il campo, la squadra di Sarri. Magari non è proprio l’immagine della squadra che attacca a tutto spiano, però fa ordinatamente quanto basta per tenere il Napoli basso, dove non può dar fastidio. Se poi a questo s’aggiunge che dopo quattro minuti è già in vantaggio (cross da destra, e Zaccagni che approfitta della difesa napoletana addormentata per prendere la mira e far fuori un Meret non proprio senza macchia), beh, se s’aggiunge pure questo, ne viene di conseguenza che la notte della Lazio finisce subito sul binario giusto.Nel senso che s’accontenta, senza correre mai eccessivi rischi, di controllare gli spazi ed il pallone e pazienza se poi Immobile e i due esterni alti (Felipe Anderson e Zaccagni) restano spesso disoccupati là davanti.(preferito a Vecino all’ultimo momento)– come gli era accaduto pure con la Samp -più adeguato alla partita. Sì, Lozano prova un paio di cross da destra, ma sono poca cosa. Tutto cambia, invece, quando il ragazzoCon la collaborazione della catena di sinistra (Mario Rui e Zielinski), infatti, il georgiano guadagna un angolo, poi impegna a terra Provedel e ancora (34’) dopo aver saltato Luis Alberto centra in pieno il palo. Due minuti dopo, infineChe vuol dire: secondo gol del coreano e pareggio per la squadra di Spalletti. E se si vuole, è pure giusto, visto che per mezzo primo tempo – pur tirando una sola volta in porta - il comando è stato della Lazio e per l’altra metà, invece, è stato il Napoli a far gioco e a cercare la porta con più convinzione.Cosa che(al posto di Lozano acciaccatosi a fine primo tempo in uno scontro con Marusic) che invita al gol il ragazzo di Georgia ipnotizzato però da Provedel in uscita disperata. Mae, infine gol mangiato da Kvara a porta aperta. Non ha fortuna, il Napoli, ma la Lazio riesce a salvarsi sempre. Cert’è, però, ora è un’altra gara. Tant’è che Sarri corre ai ripari: fuori Luis Alberto e Zaccagni e dentro (54’) Vecino e Pedro. Cerca idee e vivacità in mezzo al campo e anche un po’ più avanti, Sarri, ma il Napoli continua a tener palla giocando molto sugli esterni Politano e Kvara e ritrovando all’improvviso anche Osimhen sul quale (60’) deve provvedere. Il quale, però,Lazio peccatrice nel primo tempo, quando aveva tutto quel che le serviva per chiudere partita e risultato e invece s’è fermata, convinta di poter gestire la notte con tranquillità.E servono a nulla le proteste della Lazio che ora si sbilancia molto. Attacca. E per attaccare lascia spazio alle ripartenze azzurre. E’ il rischio che deve pagare nella speranza di pareggiare il conto. Mentre Spalletti richiama Zielinski e chissà perché il migliore dei suoi, Kavaratskhelia, per far spazio a Raspadori e Elmas.E non è uno scandalo.Marcatori: 4’p.t. Zaccagni (L), 38’p.t Kim (N), 16’s.t. Kvaratskhelia (N)Assist: 4’ F. Anderson (L), 38’ Zielinski (N), 16’ s.t. Anguissa (N): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi (dal 29s.t. Basic), Luis Alberto (dal 7’s.t Vecino). ; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni (dal 7’s.t. Pedro). All.: Sarri: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (dal 45’+2s.t. Olivera); Anguissa, Lobotka(45’+2s.t. Ndombele), Zielinski (dal 22’s.t. Elmas); Lozano (dal 45’p.t. Politano), Osimhen, Kvaratskhelia (dal 22’ s.t. Raspadori). All.: SpallettiArbitro: Simone Sozza – Sez. Seregno (MB)Ammoniti: 21’ s.t. Milinkovic (L), 23’ s.t. F. Anderson (L), 23’ s.t Cataldi (L), 45’+4s.t. Marusic (L)