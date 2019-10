Il processo, se c'è stato, è stato solo a livello social: nessuno a Formello, in casa Lazio, ha colpevolizzato Correa. Anzi, tutta la squadra si è stretta attorno al 'Tucu', anche perché è spuntato un retroscena: avrebbe voluto dedicare il gol di Bologna alla nonna recentemente scomparsa. Per questo ha tirato il rigore lui, e non Luis Alberto.



VICINANZA A CORREA - Ultimamente, specialmente dalle parti della porta il Tucu non è così preciso: sta sbagliando molti gol, un periodo di flessione realizzativa che in casa biancoceleste pesa. Come riporta il Corriere dello Sport, dopo Bologna tutto lo spogliatoio, coeso, si è stretto con Inzaghi intorno a Correa, per dimostrargli vicinanza e affetto. Gli elementi giusti per ripartire.