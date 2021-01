Un tira e molla senza sosta che può portare la Fiorentina a cambiare obiettivo per rinforzare il proprio reparto d'attacco. La trattativa con la Lazio per Felipe Caicedo continua a non regalare novità in positivo per la formazione viola che, dopo aver salutato Cutrone - tornato al Wolverhampton - e con un Kouamé a sue volte molto chiacchierato in chiave mercato, ha messo in cima alla sua lista di gradimento l'attaccante ecuadoriano. Che desidererebbe lasciare la Capitale per giocare con maggiore continuità e ha già detto sì al club di Rocco Commisso. In occasione del recente scontro diretto in campionato di mercoledì sera, il ds della Fiorentina Daniele Pradé ha avuto un contatto importante col collega biancoceleste Igli Tare, inoltrando una proposta economica concreta.La Fiorentina ha prospettato due soluzioni per provare ad accontentare le richieste della Lazio: un trasferimento a titolo definitivo subito sulla base di 5 milioni di euro o un prestito con obbligo di riscatto da esercitare a giugno e fissato in 8 milioni. Tare si è fatto però portavoce della volontà di Lotito, poco incline a cedere il suo bomber di scorta a prezzi di saldo, e ha consegnato a Pradé la richiesta di 10 milioni di euro, cifra da mettere sul piatto subito e non nella prossima estate. Una "pretesa" che i viola hanno giudicato eccessiva e che sta inducendo a riflessioni su profili alternativi.In tal senso, il nome da cerchiare in rosso è quello di Roberto Inglese, attaccante sotto contratto fino a giugno 2024 col Parma ma considerato in uscita alla luce di un minutaggio piuttosto nel corso di questo campionato. La Fiorentina ha avviato i primi sondaggi col suo agente, che ha tra le mani anche altre opzioni, tra le quali un paio di proposte dai ricchi club degli Emirati Arabi. Una frenata per Caicedo e un'accelerata per Inglese: la ricerca dell'attaccante della Fiorentina procede, seppur a strappi.