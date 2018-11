Milinkovic delude meno. Rispetto a Luis Alberto, un altro big che non ha rispettato le attese in casa Lazio, il centrocampista serbo in realtà sta ricalcando, nei numeri, l'avvio della scorsa sagione. La differenza è meno netta: un anno fa, a questo punto della stagione, Milinkovic aveva collezionato 2 gol e 1 assist, solo 1 in più rispetto a quanto fatto fino ad ora.

DICEMBRE DORATO - Non bisogna dimenticare che il serbo ha una fisicità importante e di certo ha bisogno di tempo per rendere al meglio. Come riporta il Corriere dello Sport, Sergej esplose a dicembre, con il freddo e i campi pesanti: a fine stagione ha chiuso con 12 reti e una valutazione mostruosa. La Lazio spera che possa ripetersi.