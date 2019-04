La Lazio surclassa la Roma economicamente. Non si parla di campo nella speciale classifica stilata da Soccerex, che mette in competizione i club economicamente più potenti al mondo. I criteri che hanno di fatto poi creato la classifica sono: valutazione dei calciatori, valore degli immobili, conto in banca e debito netto. E la Lazio surclassa, e di tanto, la Roma.



FINANZE LAZIO - La società di Lotito, nonostante l'assenza dalla Champions, si piazza al 41° posto e la Roma ben 20 posizioni più indietro. L'oculata gestione del patron e il rigoroso rispetto del fair-play finanziario hanno contribuito a questo risultato. Rispetto alle altre italiane, la più vicina è il Milan, prossima sfidante sul campo della Lazio, che si piazza solo due gradini sopra.