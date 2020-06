La sconfitta subita in rimonta a Bergamo ha frenato leggermente le velleità di scudetto della Lazio ma Immobile e compagni vogliono riscattarsi subito contro la Fiorentina di Iachini. I biancocelesti partono nettamente favoriti, secondo i quotisti : il loro successo si può giocare a 1,55 contro il 5,75 degli ospiti mentre il pareggio è in quota a 4,25. L’1-0 per la Lazio è dato a 8,00 mentre sale di molto la quota per il medesimo risultato in favore della Fiorentina, offerto a 18,00. Ciro Immobile, già in gol all’andata, vuole continuare la tradizione positiva di quest’anno visto che non è mai rimasto a secco per più di due giornate: la rete dell’1-0 del bomber biancoceleste è bancata a 3,90 mentre in casa viola occhio a Vlahovic e Cutrone entrambi in quota a 7,00.