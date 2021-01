La Lazio vince il derby e come promesso Anna Falchi, super tifosa laziale, si spoglia ancora. Foto nuda coperta solo da una mascherina biancoceleste per celebrare il 3-0 del derby contro la Roma. Non una novità per la bella modella, ecco le sue foto nella nostra gallery. ​Eloquente anche il testo del post: "Finitaaaaaa la partita più importante e sentita della capitale !!!! W W W la Lazio e tutta la squadra, il grande @ciroimmobile17 che non ci delude mai,il “Lupo” @10_luisalberto che dire. 3 a zitti Fioretto mantenuto! @official_sslazio #noilamiamoeperleicombattiamo #sslazio #imieiattimi #annafalchi #derby #stracittadina".